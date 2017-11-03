15:41 03 ноября 2017 1

Клиенты бара попали в больницу Фото: с сайта rustyded.ru

В Тюмени клиенты популярного в городе бара «Ржавый дед» попали в больницу. Люди говорят, что симптомы отравления появились после похода в бар. Сегодня заведение закрыто до 16 часов. Роспотребнадзор уже начал проверку.

Об отравлении в «Ржавом деде» клиенты заведения написали в Сети. «Вот уж не думала, что когда-то это напишу про данное заведение! Мы отравились, причём такого никогда ещё не случалось со мной, мы обедали „бизнесом“ 31.10.2017 г., — рассказала Татьяна М. в разделе отзывов на портале „2gis.ru“. — Зал был переполнен, симптомы отравления ужасные. Температура 40, и все вытекающие последствия! Наверное, это был последний наш поход в заведение! У коллеги такие же симптомы, спасибо ДЕДУЛЯ».

Сообщения об отравлении появились в Сети Фото: скриншот страница сайта 2gis.ru

«Пишу отзыв в 7:30 утра, т. к. вчерашний обед до сих пор не отпускает, — поддержала ее Катерина В. — Я и моя коллега не отходим с 3-х ночи от белого друга — уж извините за подробности. И нас до сих пор не отпускает, такие спазмы в животе — у нас просто идентичные симптомы».

«Мы отравились! При этом симптомы у нас с коллегой идентичные! Как же так? Доверяешь заведению, а у них антисанитария», — добавила karavaevati.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, что по факту отравления в баре «в данный момент проводится санитарно-эпидемиологическое расследование». Подробности в управлении сообщить отказались.

Информацию о жалобах на отравление клиентов «Ржавого деда» подтвердили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Там сообщили, что, действительно, «есть несколько человек, но все они поступали в разные дни, и называют разные даты, когда там ели». Анализы пациентов пока не готовы, поэтому нельзя утверждать, что у всех была одна причина недомогания.

Согласно данным из открытых источников, бар «Ржавый дед» принадлежит ООО «Бар-Сервис». В компании выслушали просьбу корреспондента «URA.RU» о комментарии и молча повесили трубку. На повторные звонки там не отвечали. В самом «Ржавом деде» девушка, представившаяся управляющей, заявила, что ей ничего не известно об отравлениях клиентов. «К сожалению, пока по этой информации я не могу вам дать никакого ответа, так как ничего об этом не знаю. Так что извините, всего хорошего, до свидания», — пояснила она.

Между тем в группе бара во «ВКонтакте» сегодня появилась запись о том, что «сегодня по техническим причинам Дедуля начнет свою работу с 16:00. Приносим Вам свои извинения за предоставленные неудобства. Будем с нетерпением ждать Вас начиная с 16:00».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителями ООО «Бар-Сервис» являются Николай Бабинцев и Евгения Сенюкова. Тот же номер телефона принадлежит ООО «Старомодный», учредителями которого выступают Николай Бабинцев и Никита Сенюков.