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Главные новости Тюменской области
17:40  17 ноября 2017 0

Владелец тюменского бара «Ржавый дед» оплатит отравившимся клиентам лечение

В популярном в городе заведении отравились несколько человекФОТО: с сайта rustyded.ru

Тюменцам, отравившимся в баре «Ржавый дед», выплатят компенсацию, заявил владелец бара Николай Бабинцев порталу 72.ru. Пострадали 16 человек.

«Свою вину мы признаем, и от своих слов о выплате компенсаций не отказываемся. Размер компенсации будет зависеть от трех критериев: сумма, затраченная на лекарственные препараты, больничный, из-за которого люди лишись части заработка и, конечно же, материальный вред», — пояснил изданию Бабинцев. Также владелец бара сообщил, что это первый случай отравления за шестилетнюю историю существования заведения.

В Тюмени в конце октября клиенты популярного в городе бара «Ржавый дед» попали в больницу. У 16 человек диагностировали сальмонеллез. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в баре использовали продукцию птицеводства из Пермского края, Челябинской и Ярославской областей.

С 4 ноября работа бара приостановлена. «Ржавый дед» до сих пор закрыт. Расследование дела продолжается.

Артем Косых
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