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20 ноября 2017
19 ноября 2017
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17 ноября 2017
15:00  20 ноября 2017 0

Югорский депутат организовал масштабные бои среди детей. Сражения уже увидел Валуев

Соревнования посетили более десяти чемпионов мира, Европы, олимпиад по боксуФото: помощник депутата Владимира Семенова

В Пойковском (ХМАО) стартовал всероссийский турнир по боксу имени Вячеслава Яновского. Как рассказали организаторы, в юношеском турнире принимают участие 25 команд из России и из стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии, самопровозглашенной Луганской народной республики.

Во время открытия в спортивном комплексе «Нептун» прошел показательный бой между Данилом Макаровым (Ханты-Мансийск) и Валидом Какаевым (Пойковский). Встреча закончилась победой местного спортсмена. Затем начались предварительные бои среди участников. Финальные поединки пройдут 21 ноября.

На торжественное открытие приехал чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев. Во время выступления он обратился к молодым спортсменам с пожеланием «верить в себя». Также событие посетили олимпийский чемпион Вячеслав Яновский, чье имя носит юношеский турнир, многократный чемпион мира и Европы Евгений Макаренко, чемпион мира по версии WBO, депутат думы ХМАО-Югры Руслан Проводников и другие спортсмены.

Инициатор соревнований, югорский депутат Владимир Семенов обратился к участникам соревнований: «Турнир собрал вместе опытных мастеров кожаной перчатки и юных спортсменов. Это дает возможность молодым набраться опыта, а именитым боксерам — поделиться своим мастерством».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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