Жительница ХМАО отсудила более 200 тысяч рублей за сорванный тур в Египет

Жительница ХМАО отсудила 200 тысяч рублей за сорванный тур в Египет. Из-за ошибки в данных о загранпаспорте ее не выпустили через границу.

«Югорчанка купила у агента тур в Египет, но из-за ошибки в данных загранпаспорта (в заявке тура указали неверные даты действия паспорта) ее не выпустили через границу, поездка сорвалась. Решением суда с агента взыскано 202 376 руб., отдельно — 4 347,52 руб. госпошлины в бюджет», — указано в документах суда ХМАО, с которыми ознакомилось агентство URA.RU.

Женщина оформила путевку за 228 тысяч рублей. Менеджер турагентства сам внес паспортные данные ее загранпаспорта в систему, не проверив их по оригиналу. Он указал неверные даты действия документа.

Туроператор подтвердил бронирование, но при проверке на границе женщине отказали в выезде. Поездка сорвалась, и югорчанка смогла вернуть только часть денег — 126 тысяч рублей. Остальные убытки, а также компенсацию морального вреда и штраф она потребовала взыскать с турагента.

Суд признал, что вина лежит на агентстве, так как его сотрудник проявил небрежность и не проверил документы клиента. В пользу присудили 202 376 рублей — это сумма убытков, морального вреда, штрафа и части расходов на юриста. Апелляция турагентства результата не принесла: суд округа оставил решение без изменений, указав, что ответственность за сорванную поездку полностью лежит на турагенте.