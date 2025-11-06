В ХМАО запустили историческую викторину с ценными призами

«В Год защитника Отечества в России, год 80-летия Великой Победы, Год исторического наследия в регионе мы также празднуем 65-летие шаимской нефти и 60-летие открытия Самотлорского месторождения. Эти значимые для Югры и всей страны события — символы героизма, несокрушимой воли, выдержки, трудолюбия и неиссякаемой энергии. Масштабные события легли в основу вопросов онлайн-викторины „Историческое наследие Югры“, » — сообщил председатель региональной думы Борис Хохряков.

Жители ХМАО смогут выиграть более 100 призов, включая игровую приставку, телевизор, «умную» колонку, робот-пылесос. Для этого участники старше 18 лет должны зарегистрироваться на сайте викторины и до 21 декабря ответить на три вопроса, посвященных юбилейным датам региона. Победителей определит генератор случайных чисел. На сайте проекта также размещены интересные факты о развитии и становлении автономного округа, которые помогут участникам подготовиться к викторине и узнать больше о земляках-героях и первопроходцах.