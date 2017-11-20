{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
15:38  20 ноября 2017 1

У Путина кончились деньги на пермский волейбол. Это порадует Челябинск

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Пермскому волейболу больше не на что житьФото: Nickolas Titkov/Flickr

Пермские волейболисты заявили, что у них закончились даже пожертвования болельщиков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе клуба «Прикамье».

Волейбольный клуб «Прикамье» вновь оказался на грани закрытия. Закончились даже те средства, которые команде удалось собрать с болельщиков после призыва о помощи. В восьмом туре чемпионата высшей лиги «А» спортсмены дважды проиграли команде «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

25 и 26 ноября «Прикамье» должно провести выездные матчи в Челябинске. Однако сейчас у клуба нет средств на поездку. А в случае отказа от участия в матчах пермяки закончат свое участие в чемпионате.

Новость по теме
Пермский губернатор получил предупреждение от Путина и ищет спонсоров

«На сегодня у нас на счете денег нет, деньги болельщиков закончились, заемные средства тоже закончились. Выезд в Челябинск под большим вопросом. Соответственно, если мы не поедем, автоматически снимаемся с чемпионата», — цитирует пресс-служба клуба старшего тренера «Прикамья» Владимира Викулова.

Об отсутствии денежных средств у волейбольного клуба стало известно еще до старта сезона. Тогда открыто выступил директор и главный тренер «Прикамья» Владимир Путин, заявивший, что правительство обсуждало проблемы команды, но отказалось принимать какие-либо решения до губернаторских выборов. Руководитель клуба отметил, что не понимает, нужна ли команда Пермскому краю. Над «Прикамьем» нависла угроза закрытия.

Что касается бюджетного финансирования, то на этот год министерство спорта запланировало 381 млн рублей для всех профессиональных клубов по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, нужно привлечь рубль спонсорских денег. Для «Прикамья» было предусмотрено 18 млн рублей. Минспорта свои обязательства выполнило.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров