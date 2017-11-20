У Путина кончились деньги на пермский волейбол. Это порадует Челябинск

15:38 20 ноября 2017 1

Пермскому волейболу больше не на что жить Фото: Nickolas Titkov/Flickr

Пермские волейболисты заявили, что у них закончились даже пожертвования болельщиков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе клуба «Прикамье».

Волейбольный клуб «Прикамье» вновь оказался на грани закрытия. Закончились даже те средства, которые команде удалось собрать с болельщиков после призыва о помощи. В восьмом туре чемпионата высшей лиги «А» спортсмены дважды проиграли команде «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

25 и 26 ноября «Прикамье» должно провести выездные матчи в Челябинске. Однако сейчас у клуба нет средств на поездку. А в случае отказа от участия в матчах пермяки закончат свое участие в чемпионате.

«На сегодня у нас на счете денег нет, деньги болельщиков закончились, заемные средства тоже закончились. Выезд в Челябинск под большим вопросом. Соответственно, если мы не поедем, автоматически снимаемся с чемпионата», — цитирует пресс-служба клуба старшего тренера «Прикамья» Владимира Викулова.

Об отсутствии денежных средств у волейбольного клуба стало известно еще до старта сезона. Тогда открыто выступил директор и главный тренер «Прикамья» Владимир Путин, заявивший, что правительство обсуждало проблемы команды, но отказалось принимать какие-либо решения до губернаторских выборов. Руководитель клуба отметил, что не понимает, нужна ли команда Пермскому краю. Над «Прикамьем» нависла угроза закрытия.

Что касается бюджетного финансирования, то на этот год министерство спорта запланировало 381 млн рублей для всех профессиональных клубов по программе 50/50: чтобы получить рубль из бюджета, нужно привлечь рубль спонсорских денег. Для «Прикамья» было предусмотрено 18 млн рублей. Минспорта свои обязательства выполнило.