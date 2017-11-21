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Главные новости Курганской области
17:45  21 ноября 2017 0

В Курганской области оценили уровень толерантности к другим национальностям

Сабантуй - национальный праздник башки и татар. Сургут, сабантуй, русские народные танцы
Такие мероприятия, как «Сабантуй», помогают воспитывать толерантностьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Зауралье уровень толерантности жителей к представителям других национальностей, согласно последним данным, поднялся до 86%. Это довольно высокий показатель относительно других регионов России. Во многом такого уровня удалось достичь благодаря масштабным национальным фестивалям и форумам, которые проводятся в Курганской области.

Только в этом году прошло уже около сорока крупных мероприятий, среди которых фестиваль национальных культур и спорта «В семье единой», посвященный Дню России, областной праздник «Сабантуй! Семья! Традиции!», дни казахской культуры, конкурс казачьей песни, фестиваль башкирской культуры и так далее. Все они проводились в рамках программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области», напомнил на аппаратном совещании замгубернатора Курганской области — руководитель аппарата регионального правительства Вадим Шумков.

«Основной целевой показатель выполнения программы — уровень толерантного отношения к представителям других национальностей, — подчеркнул Шумков. — Плановый показатель должен был составлять 79 процентов. Согласно опросам общественного мнения, сейчас он составляет — 86 процентов».

Глава Курганской области Алексей Кокорин отметил большую роль в этом процессе Ассамблеи народов Зауралья, глава региона поблагодарил лично ее председателя Владимира Уфимцева.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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