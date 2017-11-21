В центре Перми сносят уникальное панно

Уникальное советское панно, размещенное на стене здания в Перми по адресу Ленина, 66, уничтожают. После скандала в соцсетях демонтаж был приостановлен.
Фото со сносом панно «Наука» опубликовал у себя на странице в Facebook пермский коллекционер Эдуард Овчинников. «Эта работа — это был шедевр советского монументального искусства. Это уникальное произведение, которое сделано на основе эмалированных панелей на Лысьвенском заводе. Такой технологии я больше нигде не встречала. Это вообще красивая работа, закрытая уже давно для обозрения из-за каких-то временных уродливых построек на Ленина. А сейчас ее уничтожают. Это просто катастрофа», — написала в соцсетях арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.
После того, как пост Эдуарда Овчинникова вызвал в Facebook волну возмущения, вмешался глава Перми Дмитрий Самойлов. По его поручению на место выехали чиновники из администрации Ленинского района. «По предварительной информации, демонтаж панно производится собственником для ремонта здания — НИИУМС. Само панно не является объектом культурного наследия, но представляет историческую ценность. Сейчас демонтаж приостановлен», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе мэрии. Дальнейшая судьба панно будет решаться в среду, 22 ноября. В НИИУМС пройдет межведомственное совещание по этому вопросу.
Панно «Наука» было создано в 1982 году знаменитыми художниками Степаном и Еленой Калюпановыми в технике эмали — очень редкой в СССР.