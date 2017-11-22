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22 ноября 2017
21 ноября 2017
12:24  22 ноября 2017 0

К выборам президента российские подростки отсняли сотни видеороликов

Открытие 13го театрального фестиваля
Жюри конкурса выберет лучшие работы на тему выбора в жизниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 460 работ прислали россияне организаторам конкурса видео- и аудиороликов «#Явыбираю!». Лучшие работы покажут в эфире федеральных каналов во время выборов президента России в 2018 года.

Прием проектов закончится уже 27 ноября. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников порадовался, что конкурс вызвал большой интерес у молодежи.

«Отрадно, что этот креативный проект вызвал большой интерес среди подростков. Именно им строить наше будущее, новую современную страну. Уверен, что в своей жизни они сделают правильный выбор в пользу здорового образа жизни, социально важной профессии, крепкой и процветающей России», — цитирует Шапошникова «Национальная служба новостей».

Для участия в конкурсе «#Явыбираю!» нужно сделать запись длительностью до пяти минут на тему выбора в жизни. Организаторы принимают работы от авторов 14—30 лет.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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