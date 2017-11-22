По факту ДТП, в котором 21 ноября погиб житель Магнитогорска Дмитрий Пантюхин, везший семью из роддома, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет семь лет лишения свободы.
Водителю внедорожника Range Rover предъявлено обвинение, материалы дела направлены в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Следователи изучают все обстоятельства резонансной аварии. Ход расследования находится под контролем руководства главка Челябинской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
Смертельное ДТП произошло 21 ноября, в 13 часов, когда автолюбитель 1970 года рождения в нетрезвом состоянии за рулем Range Rover возле дома №104 по проспекту Ленина вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Geely МК, после чего въехал в ВАЗ-2114. От полученных травм водитель отечественной легковушки 1982 года рождения скончался на месте аварии. Его супруга и новорожденный ребенок травм не получили.
После этого в соцсети «ВКонтакте» стартовал сбор средств для семьи погибшего. Деньги предлагают перевести на карту 4276 7213 9151 5269, зарегистрированную на одного из родственников Пантюхина.