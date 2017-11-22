Пользователи социальной сети «ВКонтакте» начали сбор средств для семьи жителя Магнитогорска Дмитрия Пантюхина, накануне погибшего в резонансном ДТП с участием джипа Range Rover.
Информация о вариантах помощи семье Пантюхина размещена в паблике «На дорогах Магнитки». Авторы инициативы из автомобильного агентства Magi Cars предлагают переводить деньги на карту 4276721391515269, принадлежащей родственникам мужчины. Кроме того, все желающие смогут лично пожертвовать деньги семье погибшего — для этого с 22 по 25 ноября в офисе агентства будет установлен специальный прозрачный ящик.
Авария произошла 21 ноября на улице Ленина. После лобового столкновения Range Rover и ВАЗ-2114 водитель «четырнадцатой» оказался зажат в искореженном салоне автомобиля и скончался на месте ДТП. Позже выяснилось, что за рулем «Лады» был отец новорожденного ребенка — счастливый мужчина вез семью домой из роддома. По свидетельству очевидцев, виновником ДТП стал водитель внедорожника, выехавший на встречную полосу. Кроме того, горожане, оказавшиеся на месте инцидента, утверждают, что водитель Range Rover был пьян.