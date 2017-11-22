{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
20 ноября 2017
17:02  22 ноября 2017 0

Cosmopolitan показал коллекцию одежды дочери бывшего вице-мэра Перми. ФОТО

Дизайнер рассказала, что черпала вдохновение в культуре АфганистанаФото: cosmo.ru

Журнал Cosmopolitan опубликовал образы из коллекции одежды пермского дизайнера Яны Бесфамильной. Дочь бывшего вице-мэра Перми создала их, вдохновленная культурой Афганистана.

«Роскошный этнический декор, деконструированный крой и оригинальный микс фактур органично дополняют уникальный стиль бренда», — пишет издание.

Яна Бесфамильная — дочь бывшего вице-мэра Перми Александра Бесфамильного. Девушку часто называют одним из самых перспективных дизайнеров региона. Она выпускница экономического факультет МГУ. Работала в пермском журнале «WOW», затем после рождения дочери создала собственную линию детской одежды «Gato».

Пройдя обучение на курсах дизайна в британском колледже Saint Martins, Яна переориентировалась на женскую одежду. В основе концепции марки — сочетание женственности и грубости, пишет «Экспресс газета». Дизайнер предпочитает работать с натуральными тканями и любит экспериментировать с нестандартными материалами, такими как пластик.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров