Журнал Cosmopolitan опубликовал образы из коллекции одежды пермского дизайнера Яны Бесфамильной. Дочь бывшего вице-мэра Перми создала их, вдохновленная культурой Афганистана.
«Роскошный этнический декор, деконструированный крой и оригинальный микс фактур органично дополняют уникальный стиль бренда», — пишет издание.
Яна Бесфамильная — дочь бывшего вице-мэра Перми Александра Бесфамильного. Девушку часто называют одним из самых перспективных дизайнеров региона. Она выпускница экономического факультет МГУ. Работала в пермском журнале «WOW», затем после рождения дочери создала собственную линию детской одежды «Gato».
Пройдя обучение на курсах дизайна в британском колледже Saint Martins, Яна переориентировалась на женскую одежду. В основе концепции марки — сочетание женственности и грубости, пишет «Экспресс газета». Дизайнер предпочитает работать с натуральными тканями и любит экспериментировать с нестандартными материалами, такими как пластик.