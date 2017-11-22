Российские учёные выявили в мыле смертельно опасное вещество

22:45 22 ноября 2017 0

Триклозан вызывает гормональные нарушения и аллергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущине Московской области доказали опасность для здоровья мыла и косметических средств, содержащих триклозан. Этот антибиотик может быть более опасен для людей и других многоклеточных животных, чем для микробов, которые должен уничтожать при мытье.

Российские учёные обнаружили: триклозан может вызывать массовую гибель живых клеток. Он приводит к появлению «дырок» в оболочках митохондрий, что зачастую запускает программу клеточного «самоубийства», передает агентство Nation news.

«Недавно в США запретили использование триклозана в жидком и твёрдом мыле. Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее в больницах триклозан всё еще используют в санитарных средствах», — цитирует специалиста института Константина Белослудцева Life.ru.

Триклозан был открыт в середине 1960-х годов и почти сразу начал широко применяться для борьбы с инфекциями. Но недавно биологи пришли к выводу, что вещество всё же влияет на здоровье человека, вызывая гормональные нарушения и аллергии. Из-за этого его оборот и использование были резко ограничены.