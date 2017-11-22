{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
22:45  22 ноября 2017 0

Российские учёные выявили в мыле смертельно опасное вещество

Одежда для уральских добровольцев в Новороссию. Екатеринбург, мыло хозяйственное
Триклозан вызывает гормональные нарушения и аллергииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущине Московской области доказали опасность для здоровья мыла и косметических средств, содержащих триклозан. Этот антибиотик может быть более опасен для людей и других многоклеточных животных, чем для микробов, которые должен уничтожать при мытье.

Российские учёные обнаружили: триклозан может вызывать массовую гибель живых клеток. Он приводит к появлению «дырок» в оболочках митохондрий, что зачастую запускает программу клеточного «самоубийства», передает агентство Nation news.

«Недавно в США запретили использование триклозана в жидком и твёрдом мыле. Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее в больницах триклозан всё еще используют в санитарных средствах», — цитирует специалиста института Константина Белослудцева Life.ru.

Триклозан был открыт в середине 1960-х годов и почти сразу начал широко применяться для борьбы с инфекциями. Но недавно биологи пришли к выводу, что вещество всё же влияет на здоровье человека, вызывая гормональные нарушения и аллергии. Из-за этого его оборот и использование были резко ограничены.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров