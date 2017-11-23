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23 ноября 2017
22 ноября 2017
01:29  23 ноября 2017 0

В суде Ниццы начался допрос сенатора Керимова

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, следствие, допрос
Сулеймана Керимова допрашивает судебный следователь (архивное фото)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов Франции доставили задержанного в Ницце члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в суд. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал прокурор города Жан-Мишель Прэтр.

На данный момент сенатора допрашивает судебный следователь, и если политику предъявят обвинение, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. «Это может быть и тюремное заключение, а может, его просто отпустят на свободу. Могут отпустить на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде», — приводит «Федеральное агенство новостей» слова прокурора.

Сулейман Керимов, напомним, был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Позже стало известно, что политика подозревают в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приложит все усилия для защиты его законных интересов.

Сергей Демин
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