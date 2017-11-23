Керимов избежал тюрьмы за залог в 5 млн евро

04:59 23 ноября 2017 0

Французский суд согласился не арестовывать сенатора за залог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член Совета Федерации России Сулейман Керимов не будет заключен под стражу во Франции. Взамен он должен будет оставаться на территории страны и внести залог в пять миллионов евро.

«Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу», — сообщил РИА «Новости» прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Адвокат российского сенатора Никита Сычев, как отмечает агентство, не стал комментировать решение суда, аргументировав тем, что сильно устал, поскольку не спал два дня. На вопрос журналистов о том, какие меры сторона защиты намерена принимать далее, Сычев ответил: «Спать».

После этого адвокат и сопровождавшие его люди в гражданском заблокировали перед российскими представителями СМИ вход на парковку у здания суда Ниццы. Через некоторое время парковку покинули два черных автомобиля. На переднем пассажирском кресле первой машины сидел человек, накрытый пиджаком, однако сенатор был все же во втором авто. Как-либо комментировать решение суда он также не стал.

Ранее сенатору предъявили обвинения в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов. Произошло это вскоре после допроса, который проводил судебный следователь. Что касается самого задержания, оно произошло поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Позже стало известно, что Сулеймана Керимова заподозрили в отмывании денег. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что российская сторона приложит все усилия для защиты «законных интересов» политика.

МИД России направил официальную ноту властям Франции, а для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Суть претензий к действиям французских правоохранителей заключалась в том, что Керимов обладает дипломатической неприкосновенностью. МИД Франции, в свою очередь, ответил, что дипломатический иммунитет сенатора распространяется только на его действия в рамках официальных полномочий, а применим ли он в данном случае, определит суд.