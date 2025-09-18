Митингующие во Франции заблокировали второй за день военный завод

Студенты во французском городе Ренн заблокировали предприятие компании Thales, специализирующейся на высокотехнологичных разработках для оборонной промышленности. Об этом сообщает газета Parisien.

«Заблокирован завод Thales в Ренне. Несколько студентов блокируют предприятие, занимающееся разработкой высоких технологий», — сообщает Parisien. По данным издания, группа молодых людей перекрыла доступ к заводу, развернув палестинский флаг с надписью «Стоп геноциду в Палестине». Это второй подобный случай за сутки — ранее аналогичная акция прошла в Марселе. Митингующие заблокировали военный завод, что вызвало серьезные перебои в работе предприятия.

Во Франции зафиксирована самая масштабная за последние годы серия протестных мероприятий, направленных против политики строгой экономии. Согласно информации телеканала TF1, который ссылается на данные жандармерии, к 11:00 по московскому времени 18 сентября по всей стране было зарегистрировано 252 отдельных акции, в которых приняли участие порядка 28,5 тысячи граждан. Что стало поводом недовольства и как планирует действовать власть — в  материале URA.RU.

