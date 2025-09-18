Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия и Украина впервые за последний месяц провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По данным парламентария, российской стороне были переданы тела 24 человек, Украине — тела 1000 военнослужащих.
«Россия и Украина провели первый за месяц обмен телами погибших», — подтверждает Саралиев для РБК. В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными подтвердили факт получения тел.
Обмен телами погибших проходит на основании международных гуманитарных соглашений. Эта процедура осуществляется регулярно, но текущий обмен стал первым за последние четыре недели. Предыдущий обмен состоялся 19 августа, тогда стороны обменяли тела 1000 украинских военных на 19 российских.
