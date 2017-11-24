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24 ноября 2017
23 ноября 2017
03:55  24 ноября 2017 0

Эксперты назвали самые угоняемые машины в России

Самым привлекательным для угонщиков стал автомобиль Range Rover EvoqueФОТО: Pixabay, fill

Эксперты компании «АльфаСтрахование» опубликовали список самых угоняемых автомобилей с октября 2016 по конец сентября 2017 года. Наиболее привлекательным для преступников стал автомобиль Range Rover Evoque, который угоняли в 1,35% страховых случаев.

На втором месте расположился Lexus LX с результатом 1,14%. Третью строчку занял Lexus GX, который угоняли в 0,98% от общего числа случаев. Также в пятерку вошли классический Range Rover (0,86%) и Toyota Camry (0,84%). Следом расположились Land Rover Discovery (0,82%), Land Rover Freelander (0,61%) и Jeep Grand Cherokee (0,59%). Десятку закрыли BMW 7-series (0,51%) и Hyundai Tucson (0,5%), передает Nation News.

В прошлом году лидером списка угоняемых автомобилей была модель Porsche Panamera (2,62%). В рейтинге, как отметили авторы, указывается отношение угнанных транспортных средств к общему числу застрахованных машин.

Александр Черноскутов
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