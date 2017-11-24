{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
23 ноября 2017
08:28  24 ноября 2017 0

Православный телеканал назвал дату последнего эфира

Свердловский полигон., православный крест, военный, армия, религия
Создатели проекта решили поменять формат работыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) объявила дату, после которой телеканал «Царьград» прекратит вещание. Вместо этого трансляции возобновятся в интернете.

Телевещание «Царьграда» будет прекращено с 1 декабря, сообщает Газета.ru со ссылкой на НАТ. Это связано с переходом на новый формат работы, уточнил представитель «Царьграда» телеканалу 360. «В кабеле и спутнике средний возраст — 63 года, а в интернете у аудитории средний возраст — 35 лет. (…) Нам бы хотелось, чтобы консервативных русских людей становилось больше. Поэтому принято решение прекратить выходить в кабеле и спутнике и начать транслировать программы только в интернете», — пояснил гендиректор телеканала Екатерина Шаройкина.

Статья по теме
В России закрывают православное ТВ

О грядущем уходе телеканала из эфира стало известно в конце октября. При этом сообщалось, что сотрудникам будет предложено перейти в православный телеканал «Спас».

«Царьград» был создан бизнесменом Константином Малофеевым. Телеканал пропагандировал консервативные и монархические взгляды, придерживаясь при этом пропрезидентской риторики.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров