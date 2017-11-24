Православный телеканал назвал дату последнего эфира

08:28 24 ноября 2017 0

Создатели проекта решили поменять формат работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Национальная ассоциация телевещателей (НАТ) объявила дату, после которой телеканал «Царьград» прекратит вещание. Вместо этого трансляции возобновятся в интернете.

Телевещание «Царьграда» будет прекращено с 1 декабря, сообщает Газета.ru со ссылкой на НАТ. Это связано с переходом на новый формат работы, уточнил представитель «Царьграда» телеканалу 360. «В кабеле и спутнике средний возраст — 63 года, а в интернете у аудитории средний возраст — 35 лет. (…) Нам бы хотелось, чтобы консервативных русских людей становилось больше. Поэтому принято решение прекратить выходить в кабеле и спутнике и начать транслировать программы только в интернете», — пояснил гендиректор телеканала Екатерина Шаройкина.

О грядущем уходе телеканала из эфира стало известно в конце октября. При этом сообщалось, что сотрудникам будет предложено перейти в православный телеканал «Спас».

«Царьград» был создан бизнесменом Константином Малофеевым. Телеканал пропагандировал консервативные и монархические взгляды, придерживаясь при этом пропрезидентской риторики.