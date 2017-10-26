В России закрывают православное ТВ

15:16 26 октября 2017 0

Православный телеканал «Царьград» отныне будет вещать только в интернете Скриншот сайта «Царьград.тв»

Телеканал «Царьград» прекращает свое вещание в кабельных сетях и уходит исключительно в интернет. Основной причиной этого называется недостаток финансирования. Однако часть сотрудников рискует остаться без работы.

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев возлагал на канал большие надежды официальный сайт телеканала «Царьград»

Как сообщил «URA.RU» обозреватель канала Егор Холмогоров, «Царьград» прекращает работать в кабельных сетях: «Причина, думаю, понятна. Это оказалось слишком дорого. Сотрудникам, которые обеспечивали линейку эфира для кабельного вещания, предложено трудоустройство на православном телеканале «Спас». По его словам, «Царьград» сохранит производство оригинального контента: «Сайт останется, авторские шоу — тоже. Уходит новостная линейка. Отныне вещание будет происходить исключительно в интернете».

По данным «Лайфа», владелец телеканала Константин Малофеев передает студию и имеющиеся мощности телеканалу «Спас». За собой олигарх оставит только одноименный портал и аббревиатуру «ТВ» в названии. Об этом, по данным издания, якобы сам Малофеев сообщил сотрудникам медиахолдинга.

Источник «URA.RU» на телеканале подтвердил информацию, добавив, что со всеми рядовыми сотрудниками экстренно заключили срочные договоры, срок которых истекает 30 ноября: «Руководство канала практически ничего не сообщает коллективу.

Люди опасаются, что они не попадут под сокращение штата, а их просто выгонят на улицу без положенных по закону компенсаций».

По словам собеседника агентства, в последнее время журналистам задерживали выплату зарплаты.

Гендиректор телеканала «Царьград ТВ» Елена Шаройкина обещала ответить на запрос «URA.RU», однако на момент публикации материала ее комментария не поступило. В августе она называла слухами разговоры о возможном закрытии телеканала: «На сегодняшний день на канале нет ни задержки, ни задолженности по зарплате. Штат оптимально укомплектован, но по ряду направлений идет добор сотрудников, а не сокращение. С сентября начинается новый сезон, а это значит новые проекты и другие обновления».

Как ранее сообщало «URA.RU» со ссылкой на инсайдеров, «Царьград ТВ» находится под угрозой закрытия: создатели телеканала так и не смогли найти нишу в сегменте провластных медиа. Радикальная патриотическая повестка с ультраправой риторикой оказалась невостребованной во властных кругах.

Согласно данным двух источников в окружении основателя телеканала, бизнесмена Константина Малофеева, вкладывая свои средства в проект, бизнесмен рассчитывал за короткое время получить медиаресурс, способный вызвать интерес у крупных федеральных игроков, однако надежды не оправдались.