В России закрывают православное ТВ

Телеканал «Царьград» прекращает свое вещание в кабельных сетях и уходит исключительно в интернет. Основной причиной этого называется недостаток финансирования. Однако часть сотрудников рискует остаться без работы.
Как сообщил «URA.RU» обозреватель канала Егор Холмогоров, «Царьград» прекращает работать в кабельных сетях: «Причина, думаю, понятна. Это оказалось слишком дорого. Сотрудникам, которые обеспечивали линейку эфира для кабельного вещания, предложено трудоустройство на православном телеканале «Спас». По его словам, «Царьград» сохранит производство оригинального контента: «Сайт останется, авторские шоу — тоже. Уходит новостная линейка. Отныне вещание будет происходить исключительно в интернете».
По данным «Лайфа», владелец телеканала Константин Малофеев передает студию и имеющиеся мощности телеканалу «Спас». За собой олигарх оставит только одноименный портал и аббревиатуру «ТВ» в названии. Об этом, по данным издания, якобы сам Малофеев сообщил сотрудникам медиахолдинга.
Источник «URA.RU» на телеканале подтвердил информацию, добавив, что со всеми рядовыми сотрудниками экстренно заключили срочные договоры, срок которых истекает 30 ноября: «Руководство канала практически ничего не сообщает коллективу.
Люди опасаются, что они не попадут под сокращение штата, а их просто выгонят на улицу без положенных по закону компенсаций».
По словам собеседника агентства, в последнее время журналистам задерживали выплату зарплаты.
Гендиректор телеканала «Царьград ТВ» Елена Шаройкина обещала ответить на запрос «URA.RU», однако на момент публикации материала ее комментария не поступило. В августе она называла слухами разговоры о возможном закрытии телеканала: «На сегодняшний день на канале нет ни задержки, ни задолженности по зарплате. Штат оптимально укомплектован, но по ряду направлений идет добор сотрудников, а не сокращение. С сентября начинается новый сезон, а это значит новые проекты и другие обновления».
Как ранее сообщало «URA.RU» со ссылкой на инсайдеров, «Царьград ТВ» находится под угрозой закрытия: создатели телеканала так и не смогли найти нишу в сегменте провластных медиа. Радикальная патриотическая повестка с ультраправой риторикой оказалась невостребованной во властных кругах.
Согласно данным двух источников в окружении основателя телеканала, бизнесмена Константина Малофеева, вкладывая свои средства в проект, бизнесмен рассчитывал за короткое время получить медиаресурс, способный вызвать интерес у крупных федеральных игроков, однако надежды не оправдались.