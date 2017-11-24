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Главные новости Курганской области
11:37  24 ноября 2017 0

В Курганской области нашли десятки новых ВИЧ-инфицированных

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, диагностика, проверка, кровь, кровь из пальца, вич, спид, забор крови, сдача крови, медицина, тест на вич, анализ крови, инфекция, тестирование на вич, экспресс-тестирование, экспресс-тест
Ранняя диагностика выявила на 10% больше инфицированных, чем в прошлом годуФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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Специалисты в Зауралье за 10 месяцев 2017 года выявили 858 ВИЧ-инфицированных. Это на 10,2% больше, чем в прошлом году, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 99,5 на 100 тысяч населения (в 2016-м — 89,4).

Всего с начала года для ранней диагностики ВИЧ-инфекции в Зауралье обследовали 187 тысяч 131 человека. На учете в областном Центре СПИД по состоянию на 1 ноября 2017 года состоят 5659 человек, в том числе 60 детей, из которых 56 рождены ВИЧ-положительными матерями.

В ведомстве информируют, что с 27 ноября по 8 декабря управление Роспотребнадзора в Курганской области проводит акцию «Не будь равнодушен к своему здоровью!». «Горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции будет работать с 8:30 до 17:30 (перерыв — с 12:00 до 12:45) по номерам телефонов 8-800-100-45-04 и 46-35-05.

Вера Чернышева
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