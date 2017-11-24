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Главные новости Пермского края
15:04  24 ноября 2017 0

Зараженный бешенством хорек покусал пермских детей

Это первый случай заражения бешенством в БерезникахФОТО: Wikimedia Commons

В Березниках Пермского края зафиксирован случай заражения бешенством животного. Больной хорек покусал воспитанников и тренера детской спортивной школы.

Зараженный хорек проник в зал, где шла тренировка, из подвала. Как оказалось, животное выбросили на улицу около месяца назад владельцы, живущие в соседнем доме. От укусов пострадали дети и преподаватель, который в этот момент вел занятие. Им быстро оказали медицинскую помощь.

Спортшколу проверили специальные службы, а залы для занятий проходят санитарную обработку. На время проверки тренировки в школе приостановлены, сообщает газета «Звезда». Для предотвращения распространения вируса работники ветлечебницы провели обход жильцов, живущих поблизости. Их целью была вакцинация восприимчивых к вирусу животных.

«Эта процедура совершенно бесплатна и не имеет последствий, опасных для здоровья животного», — прокомментировал ситуацию заведующий ветлечебницей Богдан Яницкий.

Ранее в Березниках не было случаев заражения животных бешенством.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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