Зараженный бешенством хорек покусал пермских детей

В Березниках Пермского края зафиксирован случай заражения бешенством животного. Больной хорек покусал воспитанников и тренера детской спортивной школы.
Зараженный хорек проник в зал, где шла тренировка, из подвала. Как оказалось, животное выбросили на улицу около месяца назад владельцы, живущие в соседнем доме. От укусов пострадали дети и преподаватель, который в этот момент вел занятие. Им быстро оказали медицинскую помощь.
Спортшколу проверили специальные службы, а залы для занятий проходят санитарную обработку. На время проверки тренировки в школе приостановлены, сообщает газета «Звезда». Для предотвращения распространения вируса работники ветлечебницы провели обход жильцов, живущих поблизости. Их целью была вакцинация восприимчивых к вирусу животных.
«Эта процедура совершенно бесплатна и не имеет последствий, опасных для здоровья животного», — прокомментировал ситуацию заведующий ветлечебницей Богдан Яницкий.
Ранее в Березниках не было случаев заражения животных бешенством.