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24 ноября 2017
18:10  24 ноября 2017 0

Медведев отстранил от должности замглавы Ростуризма

Роман Скорый занимал свою должность более двух летФОТО: Wikimedia Commons

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Ростуризма Романа Скорого. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Скорого Романа Петровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе.

Роман Скорый занимал эту должность более двух лет, его назначение было утверждено в феврале 2015 года.

Ранее экс-министр работал в правительстве Калининградской области, Федеральной службе по оборонному заказу, советником министра культуры РФ, отмечает канал 360.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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