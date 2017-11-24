18:10 24 ноября 2017 0

Роман Скорый занимал свою должность более двух лет ФОТО: Wikimedia Commons

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Ростуризма Романа Скорого. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Скорого Романа Петровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе.

Роман Скорый занимал эту должность более двух лет, его назначение было утверждено в феврале 2015 года.

Ранее экс-министр работал в правительстве Калининградской области, Федеральной службе по оборонному заказу, советником министра культуры РФ, отмечает канал 360.