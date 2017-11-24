{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
18:49  24 ноября 2017 0

Чубайс явился в суд на допрос по делу бывшего главы «Роснано». ВИДЕО

ИННОПРОМ-2016. Второй день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс выступил в суде свидетелем по делу Леонида МеламедаФото: Анна Майорова © URA.RU

Глава российской инвестирующей компании «Роснано» Анатолий Чубайс пришел в Черемушкинский суд Москвы на допрос. Он проходит свидетелем по делу о растрате экс-гендиректора госкорпорации Леонида Меламеда.

На допросе глава корпорации назвал действия компании «Алемар» при проведении тендера, с которым связано дело, «абсолютно законными», а победу — «абсолютно однозначной». «Мной лично (я хочу это подчеркнуть) была предложена инициатива о том, что нам абсолютно необходим инвестиционный консультант. Правление поддержало мою инициативу и приняло решение о подборе инвестконсультанта. На тендер пришло четыре компании. Тендер проводился строго в соответствии нашему положению о тендерах», — цитирует Чубайса «Дождь».

Видео — Life Shot.

Чубайса вызвали в суд в качестве свидетеля 23 ноября по делу, связанному с растратой более 226 млн рублей. Фигурантами дела значатся, помимо Меламеда, бывший финансовый директор организации Святослав Понуров и бывший заместитель гендиректора Андрей Малышев, которого сейчас разыскивает полиция. Следствие считает, что в 2008 году Меламед провел тендер и привлек фирму «Алемар», в которой был совладельцем, для оказания услуг «Роснано», в чем не было необходимости и что привело к большим растратам.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров