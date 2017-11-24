18:49 24 ноября 2017 0

Анатолий Чубайс выступил в суде свидетелем по делу Леонида Меламеда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава российской инвестирующей компании «Роснано» Анатолий Чубайс пришел в Черемушкинский суд Москвы на допрос. Он проходит свидетелем по делу о растрате экс-гендиректора госкорпорации Леонида Меламеда.

На допросе глава корпорации назвал действия компании «Алемар» при проведении тендера, с которым связано дело, «абсолютно законными», а победу — «абсолютно однозначной». «Мной лично (я хочу это подчеркнуть) была предложена инициатива о том, что нам абсолютно необходим инвестиционный консультант. Правление поддержало мою инициативу и приняло решение о подборе инвестконсультанта. На тендер пришло четыре компании. Тендер проводился строго в соответствии нашему положению о тендерах», — цитирует Чубайса «Дождь».

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Чубайса вызвали в суд в качестве свидетеля 23 ноября по делу, связанному с растратой более 226 млн рублей. Фигурантами дела значатся, помимо Меламеда, бывший финансовый директор организации Святослав Понуров и бывший заместитель гендиректора Андрей Малышев, которого сейчас разыскивает полиция. Следствие считает, что в 2008 году Меламед провел тендер и привлек фирму «Алемар», в которой был совладельцем, для оказания услуг «Роснано», в чем не было необходимости и что привело к большим растратам.