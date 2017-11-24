{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
22:24  24 ноября 2017 1

МОК пообещал принять справедливое решение по допуску сборной России к Олимпиаде

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, олимпиада
МОК решит судьбу сборной России 5 декабряФото: pixabay.com © URA.RU

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком примет справедливое решение по участию России в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«Некоторые могут попытаться создать давление. Они будут неправы», — заявил Бах на генассамблее Европейских олимпийских комитетов. Слова главы МОК приводит RT.

Бах уточнил, что речь в данном случае идет о том, что случилось в Сочи в 2014 году. «Речь идет о нас, о целостности Олимпийских игр, о том, что происходило на Олимпийских играх и в антидопинговой лаборатории, что случилось с медалистами», — рассказал Бах. Он подчеркнул, что когда члены исполкома будут принимать решение по сборной России, они должны «держать это в голове». Только тогда, по его мнению, можно принять «справедливое решение».

Он также призвал не оказывать давление на членов МОК, поскольку оно будет тщетным. «Члены исполкома будут смотреть только на факты и выводы комиссий (Шмида и Освальда), а затем примут справедливое решение», — предупредил Бах.

Решение по вопросу участия сборной России в зимней Олимпиаде-2018 исполком МОК примет 5 декабря.

Как пишет информагентство Nation News, в общей сложности дисциплинарной комиссией МОК были пожизненно отстранены 14 россиян. 24 ноября МОК дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, у него были отобраны две медали олимпиады в Сочи, после чего Россия опустилась в медальном зачете лишь на третье место.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров