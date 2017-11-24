22:24 24 ноября 2017 1

МОК решит судьбу сборной России 5 декабря Фото: pixabay.com © URA.RU

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что исполком примет справедливое решение по участию России в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«Некоторые могут попытаться создать давление. Они будут неправы», — заявил Бах на генассамблее Европейских олимпийских комитетов. Слова главы МОК приводит RT.

Бах уточнил, что речь в данном случае идет о том, что случилось в Сочи в 2014 году. «Речь идет о нас, о целостности Олимпийских игр, о том, что происходило на Олимпийских играх и в антидопинговой лаборатории, что случилось с медалистами», — рассказал Бах. Он подчеркнул, что когда члены исполкома будут принимать решение по сборной России, они должны «держать это в голове». Только тогда, по его мнению, можно принять «справедливое решение».

Он также призвал не оказывать давление на членов МОК, поскольку оно будет тщетным. «Члены исполкома будут смотреть только на факты и выводы комиссий (Шмида и Освальда), а затем примут справедливое решение», — предупредил Бах.

Решение по вопросу участия сборной России в зимней Олимпиаде-2018 исполком МОК примет 5 декабря.

Как пишет информагентство Nation News, в общей сложности дисциплинарной комиссией МОК были пожизненно отстранены 14 россиян. 24 ноября МОК дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, у него были отобраны две медали олимпиады в Сочи, после чего Россия опустилась в медальном зачете лишь на третье место.