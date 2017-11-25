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25 ноября 2017
24 ноября 2017
14:13  25 ноября 2017 0

Солдаты ВСУ при отступлении бросили своего раненого товарища. ФОТО

ВСУ во время атаки на ЛНР потеряли людей убитыми и пленнымиФото: скриншот YouTube
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские военные, воспользовавшись неразберихой и сменой власти в Луганске, атаковали село Крымское, которое находится на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным пресс-центра АТО, бой с участием 58 отдельной мотострелковой бригады продолжался восемь часов. «Погибли пять украинских военных, еще четыре получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих — удовлетворительное», — написали в Facebook представители пресс-центра.

При этом в записи не было информации о том, что одного бойца ВСУ сельчане взяли в плен. Украинские военные, отступая, бросили раненого. Боец сообщил, что его зовут Рома, он ранен в голову и руку. На записи видно, что пленному сразу оказали первую медицинскую помощь, сделали обезболивающий укол и вызвали скорую помощь.

Пленному оказали первую медицинскую помощь
Фото: скриншот YouTube

Как писало «URA.RU», ранее украинские военные заявили, что захватили два села на линии соприкосновения с войсками Донецкой народной республики в нейтральной зоне. Солдаты ВСУ не смогли захватить значительную территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики и выйти на окраину Горловки из-за того, что один из волонтеров написал об их планах в интернете. После этого ополчение подтянуло резервы, и успешное завершение операции стало недостижимым.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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