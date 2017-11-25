Украинские военные подтвердили захват двух сел в Донбассе

14:08 25 ноября 2017 0

Села находятся на линии соприкосновения с войсками ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские военные заявили, что захватили два села на линии соприкосновения с войсками Донецкой народной республики в нейтральной зоне. Но дальнейшее наступление остановлено из-за утечки информации.

«Вооруженные силы Украины контролируют Травневое и Гладосово», — цитирует RT заявление пресс-службы ВСУ. Уточняется, что военные ожидают провокаций на этом участке из-за того, что сегодня населенные пункты Гладосово и Майское планируют посетить представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как писало «URA.RU» ранее, военные не смогли захватить значительную территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики и выйти на окраину Горловки из-за того, что один из волонтеров написал об их планах в интернете. После того, как информация появилась в Сети, ополчение подтянуло резервы, и успешное завершение операции стало недостижимым.