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25 ноября 2017
24 ноября 2017
14:08  25 ноября 2017 0

Украинские военные подтвердили захват двух сел в Донбассе

Окопы подразделения
Села находятся на линии соприкосновения с войсками ДНРФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские военные заявили, что захватили два села на линии соприкосновения с войсками Донецкой народной республики в нейтральной зоне. Но дальнейшее наступление остановлено из-за утечки информации.

«Вооруженные силы Украины контролируют Травневое и Гладосово», — цитирует RT заявление пресс-службы ВСУ. Уточняется, что военные ожидают провокаций на этом участке из-за того, что сегодня населенные пункты Гладосово и Майское планируют посетить представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как писало «URA.RU» ранее, военные не смогли захватить значительную территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики и выйти на окраину Горловки из-за того, что один из волонтеров написал об их планах в интернете. После того, как информация появилась в Сети, ополчение подтянуло резервы, и успешное завершение операции стало недостижимым.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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