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25 ноября 2017
16:30  25 ноября 2017 0

Парламент ЛНР утвердил Пасечника на должность и. о. главы республики

Леонид Пасечник планирует продолжить тот же политический курсСкриншот YouTube
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутаты народного совета ЛНР утвердили министра госбезопасности Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР.

Пасечник был утвержден единогласно на внеочередном пленарном заседании: за его кандидатуру проголосовали 38 из 38 депутатов, передает «Русская планета».

Пасечник обозначил, что и дальше планирует «придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет», а именно поддерживать союз с РФ, выполнять Минские соглашения, обеспечивать безопасность и нормальную жизньдля каждого жителя ЛНР, пишет РИА «Новости».

Глава ЛНР Игорь Плотницкий 24 ноября подал заявление об уходе в отставку по состоянию здоровья, сообщала РТ.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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