Парламент ЛНР утвердил Пасечника на должность и. о. главы республики

Леонид Пасечник планирует продолжить тот же политический курс
Депутаты народного совета ЛНР утвердили министра госбезопасности Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы ЛНР.
Пасечник был утвержден единогласно на внеочередном пленарном заседании: за его кандидатуру проголосовали 38 из 38 депутатов, передает «Русская планета».
Пасечник обозначил, что и дальше планирует «придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет», а именно поддерживать союз с РФ, выполнять Минские соглашения, обеспечивать безопасность и нормальную жизньдля каждого жителя ЛНР, пишет РИА «Новости».
Глава ЛНР Игорь Плотницкий 24 ноября подал заявление об уходе в отставку по состоянию здоровья, сообщала РТ.