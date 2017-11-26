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26 ноября 2017
25 ноября 2017
08:04  26 ноября 2017 0

Суд требует полмиллиона у 95-летней ветерана Великой Отечественной. Стена ее ветхого дома рухнула на две иномарки

Разное. Курган, окно суд, весы правосудия
Судья не учел финансовое положение пенсионеркиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны 95-летняя Любовь Козинец приговорена судом Курска к выплате 500 тысяч рублей владельцам двух иномарок, на которые весной 2017 года обрушилась стена ее ветхого дома.

21 ноября суд приговорил престарелую женщину выплатить 317 тыс. рублей собственнику первого автомобиля и 230 тыс. рублей — второго. Таких денег для исполнения решения суда у пенсионерки нет. Для того, чтобы оплатить услуги адвоката, женщина с племянницей распродает свою мебель, за прошедшие годы превратившуюся в раритет, передает телеканал «Дождь».

Дом Козинец был возведен в 70-х годах XIX века. Деревянные стены строения позже облицевали кирпичной кладкой, которая и рухнула на автомобили. К обрушению стены могли привести несколько факторов, один из которых — строительство неподалеку от дома пенсионерки нового торгового центра.

В годы Великой Отечественной войны женщина трудилась в передвижном составе военного госпиталя №380. После войны ветеран вернулась в родной Курск, где до 1999 года работала в городской больнице.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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