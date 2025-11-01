Россия выпустила подлодку, в США ее называли субмариной десятилетия: что известно о судне «Хабаровск»

Помимо «Хабаровска» показали корабль «Иван Папанин» Фото: Министерство Обороны РФ

В городе Северодвинске на территории судостроительного предприятия АО «Производственное объединение „Севмаш“ прошла торжественная церемония вывода атомной подводной лодки „Хабаровск“. Мероприятие проводилось под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова. Также присутствовал главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Все, что известно о судне — в материале URA.RU.

Характеристики «Хабаровска»

Экипаж подлодки составляет минимум 100 человек Фото: Министерство Обороны РФ

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» разработало проект атомной подводной лодки специального назначения, предназначенной для несения самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон». Закладка головного корабля «Хабаровск» состоялась еще в июле 2014 года на производственных мощностях предприятия «Севмаш», расположенного в городе Северодвинске.

Судно имеет традиционную двухкорпусную архитектуру с применением отдельных конструктивных решений, заимствованных у подводного ракетоносца проекта «Борей-М». В носовой части корабля, в непосредственной близости от пусковых установок, предположительно размещены две цистерны выравнивающего балласта. Согласно экспертным оценкам, «Хабаровск» оснащен ядерной энергетической установкой с водо-водяным реактором.

Для чего создали подлодку

Подлодка может быть оснащена срзу шестью ракетами Фото: Министерство Обороны РФ

Основная задача «Хабаровска» — носитель ракеты «Посейдон», которая всколыхнула мировое сообщество. «Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — заявил Андрей Белоусов. Благодаря «Хабаровску» Россия может решать все задачи по обеспечению безопасности морских границ страны. Также подлодка поможет защитить национальные интересы Родины в разных районах Мирового океана.

Что еще продемонстрировали в ходе визита Белоусова

Помимо «Хабаровска», в рамках служебной командировки министру обороны был продемонстрирован патрульный корабль «Иван Папанин». Адмирал Моисеев рассказал руководителю российского оборонного ведомства о том, что корабли данного класса предназначаются для патрулирования в арктических условиях как автономно, так и в составе корабельных соединений Северного флота. Это существенно увеличивает результативность решения задач, возложенных на ВМФ в Арктическом регионе.