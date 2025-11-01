Британцы забили в колокол из-за «Орешника» в Белоруссии

В Британии запаниковали из-за российских ракет в Белоруссии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Размещение российских ракетных систем «Орешник» на территории Белоруссии вызвало тревогу в Великобритании. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на свои источники.

«Россия собирается разместить современную баллистическую ракету, способную поразить Великобританию», — пишет издание. В материале подчеркивается, что ракеты поступят на вооружение уже в декабре 2025 года.

Британские эксперты выражают обеспокоенность усилением российского военного присутствия в Белоруссии. Это размещение рассматривается как ответ на расширение НАТО на восток.

