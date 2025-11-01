Устроился на Первый канал и отпраздновал Хеллоуин в Москве: что известно о жизни сына Усольцевых

Сын пропавших в тайге Усольцевых отпраздновал Хеллоуин Фото: соцсети

Старший сын Ирины Усольцевой, пасынок Сергея Даниил Баталов (семья, которая в сентябре пропала в тайге Красноярского края) был замечен на вечеринке в Москве. Пользователи сети заметили, что молодой человек якобы присутствовал на вблизи «Москва-Сити». Кроме того, он выложил фото, на которых был на праздники Хеллоуин.

Кроме того, Даниил Баталов рассказал, что ему предложили работу корреспондентом на Первом канале. По его словам, он уже несколько раз посещал студию, а сейчас готовится к переезду в столицу. Что известно о сыне пропавшей семьи, что он рассказывает о себе сам и почему о нем говорят в интернете — в материале URA.RU.

Сыну Усольцевых предложили работу на Первом канале

Сын Усольцевых после участия в программе о поисках семьи заявил о переезде в Москву. По его словам, причиной этому стало приглашение на работу от Первого канала.

«Уже второй раз приехали на съемки в студию Первого канала. <...> Меня взяли на вакансию корреспондента Первого канала», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Он уточнил, что в случае, если к моменту его переезда в столицу данная вакансия окажется занятой, он приступит к исполнению обязанностей оператора.

Баталов выложил веселые кадры из Москвы

Сын Усольцевых опубликовал ролики вблизи «Москва-Сити». На кадрах — они с другом на фоне небоскребов «Москва-Сити» чему-то радуются после съемок в программе, посвященной поискам его семьи. В соцсетях многие посчитали странным его улыбку на фото.

Был замечен на праздновании Хеллоуина

Баталов был отмечен на фото с празднования Хеллоуина. Он был запечатлен в кругу большой компании людей, тематически одетых. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали молодого человека за это.

Личная жизнь

У Баталова есть дама сердца, которой он успел сделать предложение в начале сентября (за 19 дней до злополучного похода). Имя избранницы: Виктория. Романтическое признание, по словам самого молодого человека, прозвучало в отеле на берегу реки Мана.

Что известно о пропавшей семье

Семья Усольцевых в составе 64-летнего Сергея, его 48-летней супруги Ирины и их пятилетней дочери Арины исчезла 28 сентября в ходе туристического похода к скале Буратинка, расположенной в Партизанском районе Красноярского края. Группа выдвинулась на маршрут, несмотря на предупреждения метеорологов о приближающемся снегопаде. Их транспортное средство было обнаружено в начальной точке туристической тропы.

За более чем месяц интенсивных поисков в сложной местности существенных зацепок не найдено, следствие рассматривает несколько версий происшедшего, криминальный мотив официально исключен. Как сообщил спасатель-инструктор Денис Киселев, на проведение месячных поисковых мероприятий было израсходовано не менее миллиона рублей.

С самого начала внимание общественности привлекли заявления сына Ирины Усольцевой — Даниила Баталова (от первого брака). Баталов заявил, что его отчим Сергей превосходно ориентировался в той местности, где произошло исчезновение, и обладал значительным опытом пребывания в тайге. Вместе с тем волонтер и депутат Государственной Думы Олег Леонов опроверг данное утверждение. Согласно его информации, туристы утратили ориентацию в таежной зоне и сбились с пути, что в итоге привело к их исчезновению.

