Ураганный ветер раздул крупные пожары на полях в Кемеровской области: что известно

В Кемеровской области бушует непогода: ураганный ветер раздул начавшийся на открытой местности в поле пожар. Небосвод приобрел оранжевую окраску. Был введен режим повышенной готовности.

Жители Белово и Юргы распространили видео, отражающие масштаб происходящего. Представители регионального управления МЧС России заявили, что в настоящий момент опасность для жилых строений отсутствует. Пожар потушили. Что известно о ситуации в регионе — в материале URA.RU.

Что известно об урагане

В региональном департаменте электроэнергетики отметили, что в регионе зафиксированы порывы ветра со скоростью до 23 метров в секунду. Ураганный ветер сопровождают осадки в виде дождя, переходящего в снег.

В связи с непогодой в Кузбассе ввели режим повышенной готовности. Такое решение принял губернатор региона Илья Середюк.

Где загорелись поля

В Кемеровской области зафиксированы возгорания на полях в Белове и Юрге. Пожарные сообщают, что угрозы жилому сектору нет. В Юрге площадь пожара достигла 23 тысяч квадратных метров.

В соцсетях распространяются кадры горящих полей в этих городах, а также поступают сообщения о возгораниях в Промышленной. По данным пользователей, тушение осложняется порывистым ветром.

Как сообщил Середюк в telegram-канале, в настоящий момент возгорания ликвидированы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

Начались перебои с электроснабжением из-за непогоды

Из-за непогоды перебои с электроснабжением зафиксированы в пяти районах Кузбасса. В северных районах области произошли локальные отключения электричества.

В настоящий момент специалисты энергетических служб проводят восстановительные работы на линиях электропередачи в Кемеровском, Яшкинском, Беловском, Юргинском и Гурьевском муниципальных районах. Для устранения последствий аварийных ситуаций мобилизованы значительные силы: в ликвидации технологических нарушений принимают участие 28 ремонтных бригад общей численностью 82 специалиста. Работы ведутся с применением 28 единиц специализированной техники. Электроснабжение обесточенных потребителей планируется восстановить в ближайшее время.

Что известно о Югре

Югра является важным узлом железнодорожного сообщения. Экономическая основа города исторически формировалась за счет развития промышленного сектора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Юрга — город, расположенный на территории Кемеровской области Российской Федерации. Являясь административным центром Юргинского района (муниципального округа), город не включен в его состав, а формирует самостоятельный Юргинский городской округ в качестве единственного населенного пункта данного муниципального образования.

Город является важным узлом железнодорожного сообщения с направлениями на Новосибирск, Красноярск и Новокузнецк. Юргинский городской округ входит в перечень индустриально развитых территорий Кузбасса. Экономическая основа города исторически формировалась за счет развития промышленного сектора. С точки зрения промышленного потенциала город представляет собой значительный машиностроительный центр, где на протяжении многих лет ключевую роль выполняло предприятие оборонно-промышленного комплекса — Юргинский машиностроительный завод.

Что известно о Белово

Белово представляет собой город областного значения, расположенный на территории Кемеровской области Российской Федерации. Муниципальное образование является административным центром Беловского городского округа. Территориально город находится в южной части Западно-Сибирского региона, в центральной зоне Кузнецкого угольного бассейна, известного как Кузбасс.

