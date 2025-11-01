Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Минобороны сообщило о спуске на воду подводной лодки «Хабаровск»

01 ноября 2025 в 23:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При спуске подлодки присутствовал Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов

При спуске подлодки присутствовал Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

На судостроительном предприятии АО «Производственное объединение „Севмаш“ в городе Северодвинске прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки „Хабаровск“. Мероприятие проходило под руководством главы Министерства обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Сегодня для нас знаковое событие. Со стапеля прославленного „Севмаша“ выводится тяжелый атомный ракетный крейсер „Хабаровск“, — сказал Андрей Белоусов на церемонии.

Глава российского военного ведомства отметил, что носитель подводного оружия и роботизированных средств обеспечит эффективное выполнение миссий по охране морских рубежей Российской Федерации и отстаиванию ее стратегических интересов в различных акваториях Мирового океана. Он поблагодарил специалистов, которые трудились над созданием подлодки, а также уточнил, что ей еще предстоит пройти испытания.

Продолжение после рекламы

Министр обороны Российской Федерации также осуществил инспекцию судоремонтного центра «Звездочка», где ознакомился с процессом ремонтных работ и модернизации стратегических ракетных подводных крейсеров и многоцелевых атомных субмарин. После завершения посещения производственных площадок Андрей Белоусов организовал рабочее совещание. Обсуждались вопросы, касающиеся строительства, проведения ремонтных работ и модернизации подводного флота.

Помимо этого, в рамках рабочей командировки главе военного ведомства был продемонстрирован патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Его эксплуатацию начали в сентябре.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал