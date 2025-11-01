Логотип РИА URA.RU
Балицкий: ВСУ ударили по энергетике Запорожской области

01 ноября 2025 в 23:24
Фото: © URA.RU

В северной части Запорожской области отсутствует электроснабжение после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. В настоящее время профильные службы ведут работы в аварийном режиме для устранения повреждений и возобновления подачи электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

