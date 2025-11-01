ВСУ попытались атаковать Белгородскую и Курскую области

В период с 17:00 до 20:00 по мск дежурными силами противовоздушной обороны были ликвидированы шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре БПЛА были сбиты над территорией Курской области, еще два — над территорией Белгородской области. Об этом сообщают Минобороны.