Орбан обвинил Польшу в разжигании украинского конфликта
Виктор Орбан раскритиковал действия польского премьер-министра
Политику премьер-министра Польши Дональда Туска по вопросу Украины раскритиковал венгерский премьер Виктор Орбан. Свое мнение Орбан выразил в соцсети X.
«Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны», — написал Орбан. По словам венгерского премьера, Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя».
Ранее Виктор Орбан заявил, что политика европейских лидеров, поддерживающих Украину, может привести к катастрофе. По словам венгерского премьера, подобные действия толкают Европу к военному конфликту.
