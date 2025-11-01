Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Орбан обвинил Польшу в разжигании украинского конфликта

Орбан: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны
01 ноября 2025 в 23:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виктор Орбан раскритиковал действия польского премьер-министра

Виктор Орбан раскритиковал действия польского премьер-министра

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Политику премьер-министра Польши Дональда Туска по вопросу Украины раскритиковал венгерский премьер Виктор Орбан. Свое мнение Орбан выразил в соцсети X.

«Он стал одним из самых громких поджигателей войны в Европе, но его военная политика терпит неудачу: Украина лишается европейских денег, а поляки устали от войны», — написал Орбан. По словам венгерского премьера, Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя».

Ранее Виктор Орбан заявил, что политика европейских лидеров, поддерживающих Украину, может привести к катастрофе. По словам венгерского премьера, подобные действия толкают Европу к военному конфликту.  

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал