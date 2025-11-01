BZ: ЕС и США запретили своим гражданам путевки в Россию
Запрет на туризм в Россию призван скрыть ее процветание, заявила немецкая журналистка
Западные страны запрещают своим гражданам туристические поездки в Россию, чтобы скрыть процветание страны и продолжить обманывать население. Об этом заявила приглашенный автор немецкой газеты Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.
«Девятнадцатый пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе», — написала Мюллер.
По утверждению представительницы прессы, политические деятели Германии характеризуют Российскую Федерацию как противника. Это, по ее мнению, разжигает враждебные настроения и распространяет недостоверную информацию о стране.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 23 октября проинформировала об утверждении очередного, девятнадцатого комплекса санкционных ограничений в отношении России. В числе прочих положений новый пакет предусматривает запрет на предоставление услуг в сфере туристической индустрии.
