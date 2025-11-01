Запрет на туризм в Россию призван скрыть ее процветание, заявила немецкая журналистка Фото: Роман Новиков © URA.RU

Западные страны запрещают своим гражданам туристические поездки в Россию, чтобы скрыть процветание страны и продолжить обманывать население. Об этом заявила приглашенный автор немецкой газеты Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.

«Девятнадцатый пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе», — написала Мюллер.

По утверждению представительницы прессы, политические деятели Германии характеризуют Российскую Федерацию как противника. Это, по ее мнению, разжигает враждебные настроения и распространяет недостоверную информацию о стране.

Продолжение после рекламы