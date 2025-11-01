Психолог объяснила, почему Лепс и 19-летняя Киба до сих пор не сыграли свадьбу
Психолог Абравитова объяснила, почему Лепс откладывает брак с Авророй
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Психолог Марианна Абравитова объяснила причины постоянного откладывания свадьбы Григория Лепса и Авроры. По мнению эксперта, певец бессознательно сопротивляется браку, хотя может не осознавать этого.
«То, что было откладывание, на мой взгляд, как раз говорит о том, что он оттягивал момент. Может быть, он и не против жениться сознательно, но бессознательно эти внутренние программы показывают, что все-таки он не хочет жениться», — заявила психолог изданию «Подмосковье сегодня».
Специалист считает, что Лепс до сих пор может не осознавать истинных причин отсрочки бракосочетания. Внутренние психологические установки подсознательно мешают ему сделать окончательный шаг.
Абравитова заключила, что роман «подсдулся» со стороны Лепса. Когда мужчина по-настоящему влюблен, он полностью растворяется в предмете своей любви, а не уходит в зависимости.
Ранее Лепс планировал свадьбу с 19-летней Авророй Кибой на лето. Перед официальным торжеством пара собиралась обвенчаться. В материале URA.RU рассказывается о биографии невесты артиста, ее семье и истории знакомства с музыкантом.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.