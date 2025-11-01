Юрист ответил, какое наследство оставил умерший Роман Попов

Покойный комик Роман Попов оставил наследство на сотни миллионов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Покойный комик Роман Попов оставил наследникам впечатляющую коллекцию недвижимости в престижных локациях. Согласно открытым данным, в собственности артиста находились сразу несколько объектов элитной недвижимости.

«У Попова были четыре объекта недвижимости: две московские квартиры, одна квартира в Сочи и загородная резиденция в Московской области. Это тот самый таунхаус, который продавали за 54 миллиона рублей», — сообщил юрист Александр Хаминский изданию aif.ru.

Артист владел двумя столичными квартирами, апартаментами в солнечном Сочи и роскошным таунхаусом в Подмосковье, который ранее выставлялся на продажу за 54 миллиона рублей. Кроме материальных активов, в наследственную массу войдут авторские права и доходы от повторных показов творческих работ Попова.

Имущество предстоит разделить между супругой Юлией, тремя несовершеннолетними детьми и матерью артиста. По закону супруга имеет право на половину совместно нажитой собственности, тогда как оставшаяся часть будет распределена между всеми правопреемниками. Несовершеннолетние дети гарантированно получат обязательную долю наследства независимо от условий завещания.