В Госдуме оценили молитву для женщин, которые думают об аборте

Депутат-атеист поддержала молитву для женщин перед абортом

Депутат-атеист Нина Останина неожиданно поддержала инициативу создания православной молитвы для женщин, задумывающихся об аборте. Парламентарий заявила, что такая мера может стать альтернативой психологической помощи для верующих.

«Это как у нас в поликлиниках — есть психологи, и когда женщина приходит для того, чтобы принять окончательное решение о прерывании беременности, то ей рекомендуют обратиться к психологу. То же самое и в РПЦ, почему бы и нет?», — заявила Останина в интервью Life.ru. Она добавила, что не все женщины готовы обсуждать такие личные вопросы с психологом.

Несмотря на то, что Останина называет себя «светским человеком и неверующим», она считает решение РПЦ создать специальную молитву внутренним делом церкви. По ее словам, если это поможет хотя бы некоторым женщинам, инициативу стоит приветствовать. Инициатива РПЦ уже вызвала широкое обсуждение в обществе. Одни считают ее важным инструментом поддержки, другие — вмешательством в личный выбор женщин.

