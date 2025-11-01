В Госдуме оценили молитву для женщин, которые думают об аборте
Депутат-атеист поддержала молитву для женщин перед абортом
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Депутат-атеист Нина Останина неожиданно поддержала инициативу создания православной молитвы для женщин, задумывающихся об аборте. Парламентарий заявила, что такая мера может стать альтернативой психологической помощи для верующих.
«Это как у нас в поликлиниках — есть психологи, и когда женщина приходит для того, чтобы принять окончательное решение о прерывании беременности, то ей рекомендуют обратиться к психологу. То же самое и в РПЦ, почему бы и нет?», — заявила Останина в интервью Life.ru. Она добавила, что не все женщины готовы обсуждать такие личные вопросы с психологом.
Несмотря на то, что Останина называет себя «светским человеком и неверующим», она считает решение РПЦ создать специальную молитву внутренним делом церкви. По ее словам, если это поможет хотя бы некоторым женщинам, инициативу стоит приветствовать. Инициатива РПЦ уже вызвала широкое обсуждение в обществе. Одни считают ее важным инструментом поддержки, другие — вмешательством в личный выбор женщин.
Инициатива РПЦ по созданию молитвы для женщин, задумывающихся об аборте, является частью более широкой церковной активности по ограничению абортов в России. Ранее Священный Синод поручил подготовить текст молебна о «вразумлении» женщин, намеренных прервать беременность, который должен быть представлен до 1 декабря 2025 года и читаться ежегодно 29 декабря. Параллельно более 40 регионов России работают над ограничением проведения абортов в частных медучреждениях, а 25 субъектов РФ поддержали инициативу законодательного запрета склонения женщин к прерыванию беременности.
