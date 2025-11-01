Россия выпустила атомную подлодку в акваторию недалеко от стран НАТО
01 ноября 2025 в 22:34
В Северодвинске состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие проходило при участии главы военного ведомства Российской Федерации Андрея Белоусова. Министр обороны России отметил, что данный носитель подводного вооружения обеспечит эффективное выполнение задач по защите морских рубежей страны. Об этом сообщили в Минобороны.
