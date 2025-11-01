Логотип РИА URA.RU
Общество

Россия выпустила атомную подлодку в акваторию недалеко от стран НАТО

01 ноября 2025 в 22:34
Фото: © URA.RU

В Северодвинске состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие проходило при участии главы военного ведомства Российской Федерации Андрея Белоусова. Министр обороны России отметил, что данный носитель подводного вооружения обеспечит эффективное выполнение задач по защите морских рубежей страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Следующий материал