В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций

00:12 27 ноября 2017 0

Совет Европы может пойти на отмену санкций взамен на членство России в организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Европы [ведущий европейский демократический орган] обсуждает вопрос об отмене санкций против России, которые были введены за агрессию Москвы по отношению к Украине. Об этом журналистам рассказал генсекретарь организации Турбьёрн Ягланд.

К такому решению Совет Европы может прийти из-за опасений того, что санкции подтолкнут Россию выйти из этой организации, а это может стать ударом по защите прав человека в мире, пишет Financial Times.

«Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции», — приводит РБК слова Ягланда, добавив, что члены Совета Европы должны «в перспективе иметь в виду мандат» организации, который предполагает защиту прав человека в России, в Крыму и других регионах континента.

Европейский суд, по словам Ягланда, важен для российских граждан, а выход этой страны из совета станет большим шагом назад для Европы. Сейчас политик находится в рабочей поездке по европейским столицам, где предупреждает членов Совета Европы о риске, который Москва создаст в случае выхода из организации. Как отмечает издание, это лишит 140 млн россиян доступа к Страсбургскому суду, в котором на Россию приходится треть дел.