15:45 27 ноября 2017 2

Улюкаев считает, что дело построено на ложных показаниях главы «Роснефти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, заявил, что никогда не требовал от главы «Роснефти» денег за покровительство компании. Об этом экс-министр заявил на заседании суда в понедельник, 27 ноября.

«Я никогда не требовал от Сечина взятку. Тем более я никогда не угрожал ему — это было невозможно. Речь идёт о заведомо ложном доносе со стороны Сечина», — цитирует заявление Улюкаева RT.

В сегодняшнем заседании по делу бывшему министра нашлось место для иронии: Улюкаев впервые за время процесса пришел в суд в зимней куртке. На вопрос журналистов, почему он решил утеплиться, Улюкаев заметил: «Год назад не было, сейчас есть». Напомним, в ходе переговоров 14 ноября 2016 года между главой «Роснефти» и экс-министром Сечин предложил Улюкаеву надеть зимнюю куртку, но тот отказался, несмотря на холодную погоду.

В ходе процесса в Замоскорецком суде Улюкаев также заявил, что якобы неоднократно получал от главы «Роснефти» дорогие подарки, в том числе часы.

«Сечин, приходя ко мне, достаточно регулярно приносил подарки, там были дорогостоящие часы и другие вещи. Как я понимаю, это было частью этикета главы «Роснефти», — цитирует экс-министра ТАСС.

Сам Игорь Сечин в четвертый раз не явился в суд, уточняет «Национальная служба новостей». Как уточнил его адвокат Андрей Клен, в настоящий момент он находится в командировке

Между тем по мнению политконсультанта Эдуард Коридоров, сейчас Улюкаев пытается обелить себя и, соответственно, очернить главу «Роснефти», чем обрекает себя фактически на самооговор.

«Улюкаев без тени смущения признается, что принимал в дар от бизнеса именные часы, дорогой алкоголь, макеты буровых вышек (а стоимость подобных „игрушек“ может составлять десятки и сотни тысяч рублей). Это, само собой, не было отражено в декларациях чиновника — соответственно, он признается, что не раз и не два нарушал закон. Но почему, что тому причиной? По версии Улюкаева, виноват опять-таки Сечин, ибо дарение дорогих подарков было, якобы, нормой его делового этикета. Бизнесмен и впрямь может делать широкие жесты — рассчитывая на законопослушность своего визави-чиновника (или даже не беря ее в расчет). По всей видимости, в нормы делового этикета Улюкаева не входил отказ от приема дорогих подарков, а ведь дистанция от часов за миллион и от чемоданчика с миллионами совсем небольшая. И вообще, чиновник, выносящий из офиса крупной компании чемоданчик с подарками, не поглядев даже, что там лежит, колбаса или доллары — фигура абсолютно эпическая», — считает политконсультант.