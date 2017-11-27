15:47 27 ноября 2017 7

Поклонская считает, что мужчина должен быть защитником Родины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина должен быть защитником Родины и понимать значение слов «честь» и «достоинство». Так депутат Госдумы Наталья Поклонская описала идеального, по ее представлениям, мужчину в интервью программе «Мужской разговор» на «Восьмом канале».

«Важно и для себя понимать значение этих слов. И еще есть понятия чести и достоинства страны, которую нужно беречь и защищать», — подчеркнул депутат.

Наталья Поклонская рассказала о своем детстве, как «тырила видеокассеты у родителей», коллекционировала бабочек в саду, гуляла со своей «бандой».

С профессией Наталья определилась еще в 14 лет, хотела работать в правоохранительных органах, чтобы восстанавливать справедливость, «потому как сталкиваешься с этой несправедливостью везде», пояснила Поклонская.