19:22 27 ноября 2017 0

Пермяков возмутил импровизированный мемориал в честь певца Lil Peep Фото: группа ВК «Подслушано Пермь»

Импровизированный мемориал в честь певца Lil Peep, который скончался 15 ноября, появился в центре Перми. Фанаты несли туда фотографии кумира и свечи.

Мемориал появился в воскресенье, 26 ноября, рядом с «Театром-Театром». Фото события выложили в социальные сети. Но комментаторы в основной массе негативно, а порой даже не совсем адекватно отреагировали на мероприятие. «Столько людей умирает — актёров, спортсменов, юмористов и т. д. Но нет, мы „почтим“ память 20-летнего нарика», — пишет один из пользователей. «А где тогда мемориалы нашим, отечественным артистам и певцам?» — возмущается другой. Некоторые отмечали, что у авторов мемориала «нет мозгов», и советовали их родителям строже следить за детьми.

Многих обидело, что у умерших недавно певца Дмитрия Хворостовского и сатирика Михаила Задорнова нет таких мемориалов. В ответ один из пользователей заметил, что никто не мешает сделать то же самое и для них. «Фанаты делают это своими силами, по своей инициативе. Умер их кумир — они собрались и сделали. Вы и только вы — пишущие про Задорнова — виноваты в том, что ваших кумиров не проводили подобным образом. Это вы не взялись за организацию, не собрали единомышленников и не устроили проводы в вашем городе», — ответил им пользователь Максим Гора.

Рэпер и певец Густав Ор, известный как Lil Peep, умер 15 ноября от передозировки наркотиков. Его называли одним из первых музыкантов пост-эмо-возрождения, а его стиль исполнения хип-хопа стал известен под названием эмо-трэп.