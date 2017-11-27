{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
19:22  27 ноября 2017 0

Пермские подростки разгневали горожан желанием увековечить память умершего рэпера. ФОТО

Пермяков возмутил импровизированный мемориал в честь певца Lil PeepФото: группа ВК «Подслушано Пермь»

Импровизированный мемориал в честь певца Lil Peep, который скончался 15 ноября, появился в центре Перми. Фанаты несли туда фотографии кумира и свечи.

Мемориал появился в воскресенье, 26 ноября, рядом с «Театром-Театром». Фото события выложили в социальные сети. Но комментаторы в основной массе негативно, а порой даже не совсем адекватно отреагировали на мероприятие. «Столько людей умирает — актёров, спортсменов, юмористов и т. д. Но нет, мы „почтим“ память 20-летнего нарика», — пишет один из пользователей. «А где тогда мемориалы нашим, отечественным артистам и певцам?» — возмущается другой. Некоторые отмечали, что у авторов мемориала «нет мозгов», и советовали их родителям строже следить за детьми.

Многих обидело, что у умерших недавно певца Дмитрия Хворостовского и сатирика Михаила Задорнова нет таких мемориалов. В ответ один из пользователей заметил, что никто не мешает сделать то же самое и для них. «Фанаты делают это своими силами, по своей инициативе. Умер их кумир — они собрались и сделали. Вы и только вы — пишущие про Задорнова — виноваты в том, что ваших кумиров не проводили подобным образом. Это вы не взялись за организацию, не собрали единомышленников и не устроили проводы в вашем городе», — ответил им пользователь Максим Гора.

Рэпер и певец Густав Ор, известный как Lil Peep, умер 15 ноября от передозировки наркотиков. Его называли одним из первых музыкантов пост-эмо-возрождения, а его стиль исполнения хип-хопа стал известен под названием эмо-трэп.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров