«Что за трансвестит». Олимпийский чемпион оскорбил ведущую «Первого канала». ФОТО

03:16 28 ноября 2017 0

Кошкина назвала поступок дзюдоиста не мужественным ФОТО: Wikimedia Commons, Ksousha Panikova

Российский политик и олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов жетско высказался о ведущей программы «Короли фанеры» на «главной кнопке» [«Первом канале»] страны Яне Кошкиной.

В очередном выпуске программы «Кто хочет стать миллионером?» актриса играла вместе со знатоком из передачи «Что? Где? Когда?» Андреем Козловым. После этого, дзюдоист довольно резко прокомментировал в социальных сетях свое отношение к телеведущей, назвав ее трансвеститом.

«Друзья вы не в курсе что за трансвистит какой-то с Козловым у Диброва на передаче сейчас?!», — написал Носов (орфография и пунктуация оригинала сохранена — ред.) на своей официальной странице в Twitter.

Помощница Кошкиной возмутилась оскорбительным заявлением политика. «Олимпийский чемпион унижает женщин. В Америке за это засудили бы. При этом он даже не знает, как слово „трансвестит“ грамотно пишется. Хочу напомнить Дмитрию про Децла, который подал в суд на Басту за оскорбление в Твиттере. И Баста проиграл! Не намерены и мы оставлять хамство безнаказанным», — заявила представитель телеведущей.

Сама Кошкина назвала поступок Носова не мужественным и очень переживает по поводу неприятного инцидента. Телеведущая уверяет, что красота, пышная грудь и звучная фамилия у нее настоящие, передает портал «Дни.ру».

Дмитрий Носов — депутат Государственной думы Российской Федерации шестого созыва от Красноярского края. Является заслуженным мастером спорта по дзюдо и мастером спорта по самбо, а также бронзовым призёром XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Помимо этого, Носов основал школу боевых искусств и Всероссийское общественное движение борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер».

Яна Кошкина известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Одноклассницы», «Напарник», «Врач» и сериалу «ЧОП». Также она ведет программу под названием «Короли фанеры» на «Первом канале» вместе с актером Павлом Прилучным.