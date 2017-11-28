Заместитель министра по вопросам беженцев на Украине Георгий Тука заявил, что Херсонская, Одесская, Харьковская, Закарпатская и Николаевская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса.
Тука считает, что предложение отдать России Донбасс абсолютно неприемлемо и даже опасно. «Потому что есть такое понятие, как вектор силы, пояснил Тука. — Если сейчас со стороны России этот вектор силы направлен именно на Донбасс, совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все закончится».
По мнению Туки, вектор после Донбасса неизбежно будет направлен в другие области Украины.
Летом Юлия Тимошенко заявила, что Украина может перестать существовать, если не будут проведены досрочные президентские и парламентские выборы. Среди причин распада страны глава партии «Батьковщина» выделяет «античеловеческие» медицинскую и пенсионные реформы, а также попытку легализовать продажу сельскохозяйственной земли, сообщает Lenta.ru.
Тогда же социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому 85% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаоса. Больше половины думают, что всему виной непрофессионализм и коррумпированность власти.