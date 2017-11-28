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Главные новости Курганской области
14:50  28 ноября 2017 0

Курганские депутаты отметят Новый год в гостях у вице-спикера парламента

Заседание оргкомитета Единой России Курган, кафеев евгений
Евгений Кафеев отличился гостеприимствомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской области 26 декабря соберутся на новогодний корпоратив по приглашению вице-спикера облдумы Евгения Кафеева. Соответствующее объявление после заседания парламента 28 ноября сделал спикер Дмитрий Фролов.

Форматом мероприятия у председателя думы поинтересовался лидер партии «Справедливая Россия» Виктор Семенов. Дмитрий Фролов пояснил, что в этом году «подавляющее число депутатов хотят присутствовать с женщинами». Заявление вызвало воодушевление и смех в зале, в связи с чем спикер уточнил: «С женами». Он также отметил, что общий формат мероприятия также изменится.

«26 декабря у нас последнее заседание облдумы, проведем его не в девять утра, как обычно, а в послеобеденное время. Сразу после перемещаемся к нашему радушному Евгению Ураловичу (Кафееву — прим. ред.), он укажет адрес», — дал указания народным избранникам Фролов.

Как рассказал «URA.RU» сам Евгений Кафеев, праздник будет проходить в культурном центре «Академия». Заведение принадлежит его семье.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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