Депутаты Курганской области 26 декабря соберутся на новогодний корпоратив по приглашению вице-спикера облдумы Евгения Кафеева. Соответствующее объявление после заседания парламента 28 ноября сделал спикер Дмитрий Фролов.
Форматом мероприятия у председателя думы поинтересовался лидер партии «Справедливая Россия» Виктор Семенов. Дмитрий Фролов пояснил, что в этом году «подавляющее число депутатов хотят присутствовать с женщинами». Заявление вызвало воодушевление и смех в зале, в связи с чем спикер уточнил: «С женами». Он также отметил, что общий формат мероприятия также изменится.
«26 декабря у нас последнее заседание облдумы, проведем его не в девять утра, как обычно, а в послеобеденное время. Сразу после перемещаемся к нашему радушному Евгению Ураловичу (Кафееву — прим. ред.), он укажет адрес», — дал указания народным избранникам Фролов.
Как рассказал «URA.RU» сам Евгений Кафеев, праздник будет проходить в культурном центре «Академия». Заведение принадлежит его семье.