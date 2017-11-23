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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Курганской области
20:52  23 ноября 2017 0

Лидер курганских справедливороссов ответил на обвинения в мошенничестве

Обсуждение предвыборной компании Курган, семенов виктор
Виктор Семенов резко отреагировал на слова блогеровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель отделения партии «Справедливая Россия» в Курганской области Виктор Семенов ответил на обвинения в финансовых махинациях. Обличительные материалы в адрес депутата областной Думы публиковал на сайте информационного агентства «Уральский меридиан» блогер Илья Винштейн.

Используя материалы telegram-канала «Курганский дед», Винштейн провел собственное расследование сомнительной деятельности Семенова. Как сообщается, в 2014 году Виктор Семенов нечестным путем получил контракт на строительство дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на ул. Отдыха, 2в в Кургане. Подрядчики, которые выполняли работы на объекте, так и не дождались полной оплаты, хотя учрежденной депутатом компании ООО «Стройград» средства из областного бюджета перечислили в полном объеме. Также, пишет Винштейн, депутат организовал фиктивное банкротство «Стройграда» с помощью другой компании-«пустышки» ООО «Мираж».

Деятельностью депутата интересовались следственные органы, однако расследование зашло в тупик. Не принесло результатов и обращение обманутых подрядчиков к лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову. В ответе прокуратуры от 20 ноября 2017 года на обращение «Уральского меридиана» (копия имеется в редакции «URA.RU») говорится, что информация о деятельности бизнес-структур, аффилированных с депутатом, направлена в региональное управление МВД для принятия решения в рамках действующего законодательства.

В адрес редакции «Уральского меридиана» от Виктора Семенова поступило письмо (есть в распоряжении нашего агентства), в котором он требует немедленно удалить порочащие его честь, достоинство и доброе имя сведения. «URA.RU» Семенов заявил, что не хочет комментировать выдвинутые против него обвинения, и назвал статьи «грязью и липой». Депутат также не смог дать определенного ответа на вопрос корреспондента, является ли опубликованная информация вымыслом.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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